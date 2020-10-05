Уфа, , 12:31 — REGNUM 111 граждан, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Самарской области. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 12 332 фактов заражения этой инфекцией. При этом справились с ним 9611 человек. На учете у врачей находятся 295 человек.

Отмечается, что всего в регионе скончались 203 человека. При этом коэффициент летальности по региону составил 1,65 (в России — 1,75), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе составил 6,36, по стране — 14,71.

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