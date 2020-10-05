Чита, , 12:27 — REGNUM В Забайкальском крае ежесуточный прирост заражённых коронавирусом приближается к 90. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за последние сутки выявлено 89 новых носителей.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период эпидемии достиг 6692. Из них к настоящему времени выздоровели от COVID-19 5138 человек, в том числе 15 за последние сутки.

«Общее количество летальных случаев — 70. Подтверждена причина смерти от COVID-19 у ранее скончавшегося пациента, который имел тяжелое течение заболевания», — отметили в правительстве.

Напомним, в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим. Для граждан старше 65 лет действует также режим самоизоляции.

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