Оренбург, , 12:27 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 5 октября, выявлено 117 заражений коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В регионе каждый день суточный показатель становится больше и больше. Область бьет рекорды. Напомним, днем ранее (на 4 октября) выявлено 111 случаев заражения.

С конца марта в Оренбуржье выявлено 13 415 носителей SARS-CoV-2. От последствий коронавирусной инфекции скончались 87 пациентов. Оправились от болезни 12 142 пациента.

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