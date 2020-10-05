Ульяновск, , 12:52 — REGNUM В Ульяновской области главы районов возьмут под личный контроль все вопросы, касающиеся обеспечения горячим питанием учеников с 1-го по 4-й классы. Соответствующее поручение дал губернатор Сергей Морозов во время селекторного совещания.

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Всего в регионе бесплатное питание получают более 51 тыс. школьников. По словам губернатора, в области уже давно внедрена практика родительского контроля, когда любой родитель может прийти в столовую и продегустировать блюда, которые получают дети. Теперь к контролю питания в школах необходимо привлечь самих учащихся. В каждой образовательной организации в сентябре были составлены графики дегустации для родителей на весь учебный год. Кроме этого, ведется работа группы в соцсетях, куда входят родители, операторы питания и должностные лица.

Сергей Морозов предложил рассмотреть возможность заключения договоров между родителями и организаторами питания. Это позволит мамам и папам стать полноценной стороной правоотношений, осуществлять ежедневный контроль и влиять на выбор организации питания.

ИА REGNUM напоминает, в Ульяновской области младшие школьники получают горячее питание бесплатно с 1 сентября 2020 года. На эти цели до конца текущего года потребуется более 231 млн рублей.

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