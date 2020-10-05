Ставрополь, , 12:25 — REGNUM В Северо-Кавказском федеральном округе число лиц, заразившихся коронавирусом, составило 60 433 человека. Только за прошедшие сутки в округе было подтверждено еще 462 новых случая заражения, сообщили 5 октября в федеральном оперативном штабе.

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Наибольшее число носителей коронавируса было выявлено за все время пандемии в Ставропольском крае — 16 827 человек и в Дагестане — 13 852 человека. Почти вдвое меньше в таких субъектах, как Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия — 7934 и 7434 соответственно.

В Северной Осетии число подтвержденных случаев коронавируса составило на 5 октября 5995 человек, в Ингушетии — 5933 человека.

Наименьшее количество заболевших за все время отмечается в Чечне 3 2458 пациентов. Эта республика на протяжении долгого времени входит в пятерку субъектов РФ с наименьшим приростом новых случаев COVID-19. Этот показатель в регионе сохраняется на уровне 4—7 человек в сутки, в то время как в Ставропольском крае ежедневно выявляют около 150 пациентов с коронавирусом.