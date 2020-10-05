Омск, , 12:25 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявлен у 99 человек, сообщили ИА REGNUM 5 октября в оперштабе региона. Новые случаи заражения зарегистрированы в Омске и 11 районах области.

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Всего в регионе по состоянию на 5 октября выявлено 11 509 носителей коронавируса.

За сутки выздоровел 51 человек, за весь период — 9517. Доля выздоровевших в регионе — 82,6%.

Напомним, за сутки 4 октября в Омской области коронавирус выявили также у 99 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, SARS-CoV-2 выявлен у губернатора Омской области Александра Буркова.

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