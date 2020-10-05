Екатеринбург, , 12:31 — REGNUM Самой красивой учительницей Екатеринбурга стала Ангелина Попова из лицея № 180 «Полифорум». Об этом сообщают организаторы конкурса.

Попова преподаёт в учебном учреждении русский язык и литературу, передаёт портал «Е1».

"Самое приятное — это прийти на урок и услышать: «Ура! Наконец-то русский!» и «Как мы по вам скучали», — рассказывает учительница.

За преподавательницу проголосовали около 4,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале в ближайшее время не планируют отправлять школы на внеплановые каникулы из-за COVID-19, как это сделали в Москве.