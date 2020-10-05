Красногорск, 5 октября 2020, 12:23 — REGNUM Санитарно-эпидемиологический контроль должен начинаться уже на входе в учебные заведения Подмосковья. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Если ребенку нездоровится и у него температура — лучше остаться дома и быстрее поправляться», — рассказал глава региона.
Также Воробьев напомнил, что всем сотрудникам образовательных учреждений положено соблюдать масочный режим.
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