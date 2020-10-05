Ульяновск, , 12:56 — REGNUM В Ульяновской области с начала пандемии носителями коронавируса стали 16 155 человек. За сутки инфекцию выявили еще у 145 заболевших. Об этом информирует общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Побороть заболевание смогли 13 554 пациента, за сутки — 63 человека. Всего от последствий заражения коронавирусом скончались 173 жителя области. За минувшие сутки жертвой инфекции стал еще один человек.

ИА REGNUM напоминает, власти Ульяновской области намерены усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер. Людям с хроническим заболеваниями и жителям старше 65 лет рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 октября на дистанционную форму работы рекомендовано перевести 30% сотрудников предприятий и организаций. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов на совещании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

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