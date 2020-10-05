Ростов-на-Дону, , 12:04 — REGNUM В Ростове-на-Дону у горбольницы №4 выстроилась очередь из машин скорой помощи. Видео от очевидцев появилось в социальных сетях.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

"Увеличилось количество больных с внебольничной пневмонией и тех, кому необходимо [провести] КТ», — прокомментировали ситуацию региональном правительстве.

Только за прошедшие сутки, уточнили власти, в горбольницу №4 госпитализировали 84 человека и провели 90 КТ-исследований.