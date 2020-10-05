Красноярск, , 12:02 — REGNUM По состоянию на 5 октября в Красноярском крае коронавирус выявлен у 20 587 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 120 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперштабе.

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По данным Роспотребнадзора, темп прироста за сутки составил 0,6%.

Выздоровели 14 жителей региона. За весь период количество выздоровевших достигло 15 577.

В Красноярском крае проведено 1 002 318 тестов на коронавирус.

Напомним, за сутки 4 октября в Красноярском крае коронавирус был выявлен у 122 человек.

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