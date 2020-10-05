Джакарта, , 12:00 — REGNUM Согласно последним данным, в Индонезии зарегистрировано 3622 новых случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

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Известно, что с марта 2020 года в Индонезии выявлено 307 120 случаев заражения коронавирусом.

За сутки в стране скончались 102 пациента с COVID-19. В общей сложности эпидемия унесла жизни 11 253 человек в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция в Индонезии объявила, что 40 домов повреждены в результате взрыва хранилища азота на предприятии в Понтианаке.

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