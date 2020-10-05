Симферополь, , 12:01 — REGNUM За истекшие сутки в Республике Крым было выявлено 105 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 октября сообщил глава региона Сергей Аксёнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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"За 4 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении главы Крым.

Также уточняется, что 73 заразившихся из данного числа было выявлено при обращении за медицинской помощью, 20 — среди контактировавших с ранее заразившимися, 11 — при скрининге здорового населения и ещё один случай является завозным с территории Украины,

Кроме того, уточняется, что общее число заразившихся SARS-CoV-2 в Крыму в результате этого стало составлять 5063. Помимо этого сообщается, что на данный момент в регионе 3088 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее днем ранее в Крым за сутки было выявлено 100 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.