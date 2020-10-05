Москва, , 12:01 — REGNUM В столичном районе Котловка построено новое здание полиции. Об этом сообщается на официальном портале комитета государственного строительного надзора города Москвы.

Объект площадью 5,3 тыс. кв. метров возведён на Нагорной улице, вл. 6 на юго-западе города. Ввести в эксплуатацию новое здание полиции планируется в этом году. Согласно проекту, в объекте будет расположена дежурная часть и встроенный гараж на 17 машино-мест. Кроме того, здание оборудуют стрелковым тиром, тренажерным залом и залом для борьбы.

«Комитетом назначена итоговая проверка по извещению об окончании строительно-монтажных работ. После устранения выявленных замечаний административное здание введут в эксплуатацию», — отмечено в сообщении.

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