Мурманск, , 11:57 — REGNUM В Мурманской области за сутки выявлено рекордное число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией — 111. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Лидерство по суточному приросту удерживает областной центр (+58). Инфекция подтверждена у жителей Североморска, Оленегорска, Кандалакшского района и других муниципальных образований региона.

С начала пандемии в Мурманской области скончались 225 человек с COVID-19, 12 707 — выздоровели.