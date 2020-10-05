Новосибирск, , 11:59 — REGNUM Новейшие образцы пожарной и спасательной техники должны поступить в подразделения МЧС к 2030 году. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 5 октября в Новосибирске на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа.

Он пояснил, что решения, направленные на повышение оснащенности МЧС России современной техникой, приняты в сентябре в ходе оперативного совещания Совбеза России и совещания у главы государства Владимира Путина.

В настоящее время правительство организовало разработку комплексной программы переоснащения подразделений МЧС и подведомственных организаций до 2030 года. В соответствии с программой они получат новейшие образцы пожарной и спасательной техники.

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