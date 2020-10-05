Москва, , 11:51 — REGNUM Продолжительность иммунитета к COVID-19 зависит от того, в какой форме у человека проходило заболевание, заявил руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Люди настолько разнообразны не только внешне, но и физиологически. У одних три месяца, у других полгода, в первую очередь связано с формой, с тяжестью заболевания», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, возможно, есть ещё какие-то другие механизмы, с помощью которых коронавирус обходит иммунную защиту организма человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее медики дали несколько рекомендаций, которым должны следовать добровольцы, участвующие в пострегистрационных испытаниях российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции. Так, до прививки следует отказаться от употребления алкоголя, а также сократить количество выкуриваемых за день сигарет до десяти штук.

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