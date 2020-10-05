Казань, , 12:01 — REGNUM В Татарии зарегистрировали с начала пандемии 81 смертельный случай от COVID-19. Сегодня, 5 октября, стало известно о гибели еще двух пациенток от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.

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Первый — 76-летний житель Казани. Его доставили в республиканскую клиническую инфекционную больницу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, осложненной внебольничной двусторонней пневмонией. Состояние пациента ухудшалось из-за обострения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы.

Вторая жертва — 77-летняя женщина. Она была госпитализирована в Зеленодольскую центральную районную больницу с внебольничной вирусной пневмонией. У пациентки имелись несколько хронических заболеваний. Наличие коронавирусной инфекции подтверждено в результате лабораторного исследования.

ИА REGNUM напоминает, по информации на 5 октября, с начала наблюдения заражены коронавирусом 7364 жителя Татарии, за минувшие сутки инфицированы еще 27 пациентов. Накануне сообщалось о 26 заболевших. Всего выздоровели после заражения инфекцией 6270 человек, за сутки — трое.

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