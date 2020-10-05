Москва, , 11:47 — REGNUM Московский городской суд не смог отобрать присяжных по делу сестёр Хачатурян, сообщили 5 октября в пресс-службе суда, передаёт РИА Новости.

Причина — заболевание коронавирусной инфекцией родственников убитого Михаила Хачатуряна. Заседание отложили до 5 ноября.

Отметим, что отбор присяжных откладывается не впервые.

Как сообщало ИА REGNUM, сестрам Крестине и Ангелине Хачатурян вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору, за что им грозит тюремное заключение на срок от 8 до 20 лет.

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