Воронеж, , 11:47 — REGNUM В Воронежской области ликвидирован природный пожар в Аннинском районе, сообщил портал «АиФ Воронеж» со ссылкой на данные МЧС.

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В Аннинском районе возле села Старый Курлак горело более 80 гектаров ландшафта и лесных насаждений. Пожар был локализован 4 октября и ликвидирован к 8:30 5 октября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на территории региона локализованы пожары в Новохоперском муниципальном районе (он затронул также территорию заповедника) и в пойме реки Битюг в Бобровском районе.

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