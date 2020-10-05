Воронеж, 5 октября 2020, 11:47 — REGNUM В Воронежской области ликвидирован природный пожар в Аннинском районе, сообщил портал «АиФ Воронеж» со ссылкой на данные МЧС.
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В Аннинском районе возле села Старый Курлак горело более 80 гектаров ландшафта и лесных насаждений. Пожар был локализован 4 октября и ликвидирован к 8:30 5 октября.
Как уже сообщало ИА REGNUM, на территории региона локализованы пожары в Новохоперском муниципальном районе (он затронул также территорию заповедника) и в пойме реки Битюг в Бобровском районе.
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