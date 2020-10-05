Москва, , 11:47 — REGNUM За первые девять месяцев 2020 года в столице построено 15 детских садов. Об этом сообщается на официальной странице департамента градостроительной политики Москвы.

Большинство данных объектов было построено не из средств городского бюджета. При этом 15 дошкольных учреждений дадут столице ещё 2,7 тысячи мест в детсадах.

«Большинство из введенных дошкольных образовательных учреждений — 13 было построено за счет внебюджетных источников. Еще два детских сада были возведены в рамках Адресной инвестиционной программы на средства городского бюджета», — рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

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