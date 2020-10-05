Москва, , 11:44 — REGNUM «Звезды» популярных социальных сетей Instagram и TikTok создадут программу обучения в рамках школы «Топ-блог» — нового всероссийского образовательного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». За несколько месяцев его участники научатся вести соцсети актуально и интересно. Свои силы сможет попробовать любой желающий старше 14 лет и получить помощь в раскрутке аккаунтов.

Преподавателями проекта станут востребованные российские блогеры: сценарист Шевги Ахадов, актер Сергей Романович, автор вайнов Антон Каравайцев, оператор вайнов Иды Галич и Анастасии Ивлеевой Фармин Велиев, а также участники самого популярного TikTok-дома Dream Team House, записавшие дуэт с Николаем Басковым Даня Милохин, Никита Мимимижка и другие.

Во вторник, 6 октября они встретятся, чтобы обозначить основные направления работы и план действий. Блогеры обсудят программу с представителями платформы «Россия — страна возможностей», психологами и преподавателями вузов.

Каждый блогер расскажет о провале в своей карьере, послужившим серьезным уроком, который помог осознать, что нужно для успешной работы.

Конечной точкой встречи станет создание манифеста нетоксичного блогерства. Напишут его во время тимбилдинг-шоу. Каждое упражнение будет метафорично передавать идеи статей манифеста. Например, прежде чем записать в документ пункт о буллинге в соцсетях, «звезды» пройдут босиком по гвоздям. Таким образом, программа на командообразование превратится в зрелище и поможет будущим преподавателям самим прочувствовать важность и ответственность декларируемых смыслов.