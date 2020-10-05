Пермь, , 11:37 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 5 октября, зафиксирован летальный исход у пяти пациентов с COVID-19. От коронавирусной инфекции скончались двое пациентов, еще трое — от сопутствующих заболеваний. Инфосводка представлена на портале permkrai.ru.

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Стоит отметить, за неделю в регионе скончались 36 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Напомним, на 28 сентября в крае зафиксирована смерть 450 пациентов с COVID-19. Оправились от болезни за неделю 337 пациентов, а с начала пандемии — 6973.

С конца марта в Пермском крае (на 5 октября) выявлено 10 248 случаев заражения коронавирусом. Скончались 486 пациентов, у которых положительный результат теста на коронавирус: 292 человека умерли от COVID-19, а 194 — от сопутствующих заболеваний.

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