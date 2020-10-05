Москва, , 11:35 — REGNUM Прививку от коронавируса и в России, и в мире долго ждали. Появление российской вакцины от новой инфекции очень важно, она спасёт жизни многих людей, заявил корреспонденту ИА REGNUMтоп-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя результаты опроса.

«Почти месяц назад российская вакцина от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот. Сегодня внимание к ней практически во всех странах мира очень пристальное.

В мире пока нет успешных массовых практик вакцинации и на российскую разработку возлагаются очень большие надежды.

Создать новый препарат с нуля почти за полгода — это фантастический результат в фармакологии. Очевидно, что на Западе есть сомневающиеся в ее эффективности.

Но время все очень скоро расставит на свои места. Думаю, что успех российской вакцины достигнет мирового уровня. Массовые поставки российской вакцины ожидают в конце октября.

По сравнению с началом сентября ежедневная статистика по заболеванию не радует. Ежедневные отчеты показывают, что количество заболевших россиян практически удвоилось, ежедневно заболевает коронавирусом более 10 тыс. человек.

Бояться прививки не надо. Главное — иметь уверенность в высокой эффективности препарата», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса партии «Единая Россия» привиться от COVID-19 не готовы 73% жителей РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Читайте также: Опрос показал число готовых сделать прививку от COVID-19 жителей России