Салехард, , 11:32 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 145 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 5 октября региональный оперативный штаб.

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Из них 15 новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов, в Ноябрьске — 31, в Салехарде — 26, Муравленко — 23; Надыме — 13.

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 141 случай.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 5 октября зарегистрировано 16 089 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 528 человек, 101 пациент с COVID-19 скончался.