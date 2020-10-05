Челябинск, , 11:32 — REGNUM В Челябинской области 29-летняя женщина подозревается в смерти десятилетнего мальчика. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, днём 3 октября возле деревни Бутырки в Чебаркульском районе она наехала на мопед, на котором ехали трое детей: одиннадцати, десяти и трёх лет. При этом за рулём она находилась пьяной. Десятилетний погиб. Подозреваемая скрылась, но всё же была задержана.

Сейчас она находится в изоляторе. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинения.