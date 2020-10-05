Екатеринбург, , 11:31 — REGNUM В Свердловской области увеличилось количество больных COVID-19, чьё состояние вызывает опасения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Согласно сводке от 5 октября 2020 года, в больницах находятся 127 больных COVID-19 в тяжёлом состоянии (100 — лежат в реанимации, из них 52 — на ИВЛ), а также 599 — в состоянии средней тяжести. В регионе выписали 22 270 пациентов, переболевших COVID-19. Из них 106 — за минувшие сутки.

Для сравнения, 4 октября 2020 года сообщалось о 489 пациентах в состоянии средней тяжести и 122 — в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 615 случаев смерти от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале снова увеличился прирост новых носителей коронавируса