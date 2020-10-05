Красногорск, , 11:29 — REGNUM На этапе развития онлайн-образования педагог должен быть интересным ученикам и усилить работу по привлечению внимания класса в образовательном процессе. О том, что учителям нужно научиться говорить с учениками «на одном языке», а также об актуальности воспитания во время развития дистанционных технологий говорили эксперты в ходе панельной дискуссии «Воспитание 2.0». Обсуждение состоялось в рамках Молодежного педагогического форума «Линейка», который 3−4 октября проходит в подмосковном Солнечногорске в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Спикеры и участники форума обсуждают основные тенденции в сфере образования и занимаются разработкой эффективных механизмов организации воспитательной работы в контексте недавних изменений в федеральном законодательстве.

Заместитель министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов обратил внимание, что воспитательной компоненте образования сейчас уделяется особое внимание на всех уровнях власти, но современные реалии и развитие дистанционного образования предъявляют к учителям новые требования.

«Неправильно думать, что ранее ничего в этой части не было и игнорировать наработанный опыт. Но сегодня перед нами стоит задача усилить работу в этом направлении. Мы во многом должны пересмотреть свои взгляды и профессиональные подходы в диалоге с детьми. И сегодня перед учителями стоит серьезный вызов по «завоеванию» внимания ребенка. Порой мы работаем по шаблону — даем знания, обучаем, и не учитываем современную реальность в воспитании. Дети сегодня живут в офлайн и в онлайн-режиме и порой потребляют всевозможный даже негативный и деструктивный контент. Чтобы воспитывать ребенка и оградить его от «неправильной» информации, нужно каждому педагогу научиться с детьми говорить на одном языке и также легко ориентироваться и общаться в онлайн», — сказал заместитель министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов.

Лозунгом форума в ходе голосования выбрана фраза: «Измерь свой вклад в будущее». В форуме принимают участие около 100 молодых педагогов из почти 30 российских регионов. Молодые педагоги на форуме «Линейка» намерены внести свой вклад в российское образование — они занимаются разработкой новых подходов в воспитательной работе образовательных учреждений, которые особенно необходимы в условиях цифровизации образования, запроса на самореализацию у педагогов и детей. По итогам форума «Линейка» будут подготовлены авторские концепции формирования воспитательной среды для учебных заведений страны разной специализации.

«Воспитание — это неотъемлемая и органичная составляющая процесса образования, своего рода социальный ген, который передаётся от поколения к поколению. Поведенческие индикаторы, которые несут через время традиционные человеческие ценности. Конечно, время меняет все, в том числе коммуникации, подходы, инструменты воспитания. А закон создаёт огранку, систематизирует и стандартизирует их», — сказал Андрей Богданцев, руководитель профессионального конкурса «Учитель будущего» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Воспитание заключается в самоопределении, передаче опыта старших поколений, ценности культурного наследия, в любви к родине, уверена директор ГБНОУ «Академия талантов» Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук Ингрид Пильдес: «Можно провести очень много хорошо подготовленных мероприятий, но при этом не воспитать патриотизма и гражданственности. Нужны такие события, в которых дети примут деятельное участие, включатся в реальные дела — краеведческая поисковая работа, защита памятников, создание летописей военных лет, фильмов о неизвестных местах или событиях, связанных с малой родиной и не только».

Организаторами молодежного педагогического форума «Линейка» выступают проекты платформы «Россия — страна возможностей» — Мастерская управления «Сенеж» и конкурс «Учитель будущего» и АНО «Национальные приоритеты». Программным партнером форума выступает фонд «Контент».

Информационными партнерами форума являются экспертно-аналитический центр «Научно-образовательная политика» и «Учительская газета».