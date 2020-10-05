Красногорск, , 11:26 — REGNUM Разработанные подмосковной компанией беспилотные (БПЛА) летательные аппараты будут использованы для исследования Арктики. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Речь идёт о БПЛА SeaDrone, который предназначен для работы в арктических условиях. Аппарат успешно прошел испытания на Карском море — были произведены тестовые посадки и взлеты БПЛА с палубы ледокола на воду и обратно. Кроме того, дрон проверили при тушении условного пожара

«Посадка на воду позволит использовать аппарат в поисково-спасательных работах в качестве средства, позволяющего продержаться на плаву до прибытия спасательного судна. Кроме того, дрон использовали для маркировки айсбергов GPS-маячками, эта функция может быть востребована для предупреждения угрозы столкновения буровой установки с ледовыми объектами», — отмечено в сообщении.

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