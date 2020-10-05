Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM В Санкт-Петербурге 66 классов 26-ти школ города переведены на дистанционное обучение из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции и ОРВИ. Об этом 5 октября корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе городского комитета по образованию.

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Кроме того, по той же причине закрыли на карантин одну группу детского сада.

«Все принимаемые меры нацелены на то, чтобы сохранить очный формат обучения», — заверили в комитете.

Отметим, ранее сообщалось, что Министерство просвещения России не рассматривает вопрос о массовом переходе школ на дистанционную работу.

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