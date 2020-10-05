Москва, , 11:17 — REGNUM Сегодня, 5 октября, президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников форума «История для будущего. Новый взгляд», который открывается в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что это серьёзный и востребованный форум призван выработать новые подходы к изучению исторической науки и повышению качества преподавания истории в школах и вузах.

«Важно уделять неустанное внимание популяризации исторических знаний, твёрдо противостоять всем попыткам фальсификации истории», — отметил Путин и пожелал участникам форума успешной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что противостоять попыткам переписать и сфальсифицировать историю можно только аргументированной правдой.

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