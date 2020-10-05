Уфа, , 11:36 — REGNUM Массовые мероприятия, посвященные Дню республики Башкирия, будут проходить на свежем воздухе с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Об этом 5 октября сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, эта неделя очень значима для региона, поскольку отмечается День Башкирии. В этом году отмечается 30 лет со дня принятия декларации о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической республики. Эта важная политическая дата, о которой нельзя забывать. Поэтому с сегодняшнего дня в регионе проводятся большие мероприятия, отметил он.

Хабиров добавил, что с учетом сложной эпидемиологической ситуации в регионе, нужно уйти от проведения больших мероприятий в закрытых помещениях. Все массовые мероприятия нужно провести на улице с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.

Напомним, что в Башкирии День республики отмечается 11 октября.

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