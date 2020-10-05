Москва, , 11:20 — REGNUM Российские границы могут снова закрыть, а количество полётов — уменьшить в связи с ростом выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский 5 октября РИА Новости.

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"Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому», — сказал Рязанский, говоря о возможных ограничительных мерах в условиях эпидемии.

Сенатор пояснил, что количество перемещений людей и число заразившихся находятся в прямой связи. И в ряде стран, например в Израиле, ввели государственный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба, за сутки 4 октября в России выявлено 10 888 новых случаев заболевания COVID-19.

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