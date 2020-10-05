Воронеж, , 11:13 — REGNUM В Воронежской области с тремя природными пожарами 4 октября боролись 585 человек и 115 единиц техники. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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В Новохоперском муниципальном районе горел лес в районе села Калиново, в Бобровском районе в пойме реки Битюг горел камыш, в Аннинском районе горел лес на площади 81,5 гектара.

В локализации пожаров участвовали три воздушных судна МЧС России: самолеты Бе-200 (2) и Ил-76 и вертолёт Ка-32. Они осуществили 63 сброса воды — пожары тушили 672 тоннами воды.

Как уже сообщает ИА REGNUM, первыми были локализованы пожары в Аннинском и Бобровском районах. Возгорание в Новохопёрском районе удалось локализовать в 21:30 4 октября.

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