Барнаул, , 11:11 — REGNUM За минувшие сутки в Алтайском крае скончались шесть пациентов, у которых был выявлен коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 октября в краевом правительстве.

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За весь период в регионе умерли 529 пациентов с SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 октября в Алтайском крае коронавирус выявлен у 14 334 человек. Выздоровели 12 416 пациентов.

За сутки 4 октября в крае скончались десять человек, у которых был выявлен коронавирус.

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