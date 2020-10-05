Ростов-на-Дону, , 11:10 — REGNUM В Ростовской области вместе с ростом числа случаев заражения коронавирусом увеличилась загрузка COVID-стационаров. Это следует из оперативных данных, актуальных на 5 октября, передаёт ИА REGNUM.

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В настоящее время на лечении в госпиталях находятся 1 тыс. 708 пациентов (Подготовленный коечный фонд на Дону составляет 2 тыс. 664 койки. Прим. ИА REGNUM). Состояние 107 человек врачи оценивают как тяжёлое. Вместе с тем под медицинским наблюдением находятся 12 тыс. 14 жителей Ростовской области.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области с 8 октября будет развёрнут дополнительный госпиталь для пациентов с COVID-19. Стационар на 400 коек появится на базе областной клинической больницы № 1.

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