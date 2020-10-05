Красногорск, , 11:08 — REGNUM В период со 2 по 4 октября в Московской области ликвидировано шесть лесных пожаров. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Отмечается, что общая площадь возгорания составила 2,19 гектара. По два пожара было ликвидировано в Виноградовском и Шатурском лесничествах, по одному — в Ногинском и Ступинском.

В тушении пожаров участвовало 26 единиц техники и 55 человек личного состава лесопожарных служб. Во всех случаях возгорания удалось локализовать и ликвидировать в день обнаружения.

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