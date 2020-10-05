Москва, , 11:12 — REGNUM Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил с профессиональным праздником руководителей, преподавателей и работников подведомственных образовательных учреждений. Об этом сообщает 5 октября газета «Красная звезда».

Педагоги и наставники образовательных организаций Мин­обороны России, отметил он, выполняют нелёгкий и ответственный труд, требующий большой выдержки и полной самоотдачи. Они разъясняют своим воспитанникам сложный учебный материал, закладывают фундаментальные базовые ценности, воспитывают любовь к Родине.

«Ежегодно курсанты военно-учебных заведений, кадеты, суворовцы, нахимовцы и воспитанницы побеждают на международных олимпиадах, конкурсах и состязаниях. Это лучшее подтверждение профессионализма педагогов и их преданности выбранному делу», — добавил Шойгу.

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