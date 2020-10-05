Екатеринбург, , 11:11 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё три случая смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Свежие данные представили в сводке от 5 октября 2020 года. Для сравнения, 4 октября сообщалось о смерти одного пациента от COVID-19.

Теперь в Свердловской области подтверждено 615 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе зафиксировано 29 987 случаев заражения коронавирусом.

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