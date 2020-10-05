Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM Вакцинация врачей Санкт-Петербурга от коронавирусной инфекции начнется до конца текущей недели. Сделать прививку смогут не все, и только после сдачи анализов на антитела. Об этом 5 октября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

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Первыми от коронавирусной инфекции в Петербурге будут по желанию вакцинированы врачи городской больницы №40 в Курортном районе, туда в сентябре поступила первая небольшая партия, из нескольких десятков доз отечественной вакцины «Спутник V».

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Как уточнили ИА REGNUM в комитете по здравоохранению, вакцинация будет проходить на добровольной основе, в настоящий момент медики сдают анализы на антитела. Кроме того, вакцинация от коронавируса противопоказана тем, кто недавно сделал прививку от гриппа и ОРВИ.

«Между прививками от гриппа и коронавируса должен пройти месяц», — пояснили в комздраве.

В настоящий момент больница №40 частично перепрофилирована под прием пациентов с COVID-19, там в одном корпусе развернуто 130 специализированных коек.

«Прививать будут в поликлинике», — уточнили в пресс-службе.

Отметим, на сегодняшний день в Петербурге развернуто 4640 «коронавирусных» коек, из них 671 свободна, это 14,46%. Как уточнили в комздраве, в ближайшие дни в городе на Неве частично вернется к приему больных COVID-19 больница Святого Луки.

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