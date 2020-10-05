Ростов-на-Дону, , 11:01 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки скончались ещё девять пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 5 октября.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались четыре женщины в возрасте от 52 до 83 лет и пятеро мужчин в возрасте от 57 до 93 лет, страдавшие рядом хронических заболеваний.

С начала пандемии от COVID-19 скончался 541 житель Ростовской области.

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