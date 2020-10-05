Москва, , 10:59 — REGNUM В России на карантин ушли 0,29% школ, сообщили 5 октября в пресс-службе Министерства просвещения России.

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"По точным данным, на карантин вышло 0,29% школ по всей стране, а не 3%», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы Минпросвещения РФ Виктор Басюк ранее заявил, что на сегодняшний день около 3% общеобразовательных учреждений в РФ находятся на карантине.

Напомним, в Москве с 5 октября в школах начались двухнедельные каникулы.