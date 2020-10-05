Уфа, , 11:01 — REGNUM Металлические мусорные контейнеры заменят в Башкирии на пластиковые евроконтейнеры. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на совещании в правительстве региона.

По словам премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, каждый ржавый металлический контейнер является шагом назад и означает, что «мусорная» реформа в республике не удалась. Поэтому нужно делать все качественно, если уж за это взялись.

В связи с этим он поручил министерству природопользования и экологии республики разработать план работы по замене контейнеров по евростандарту в Башкирии.

Отмечается, что всего в республике нужно заменить около 28 тысяч контейнеров. Замена должна быть завершена к концу 2021 года.

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