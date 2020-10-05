Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM В Ростовской области активно растёт число случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, за истекшие сутки положительный результат теста получили 244 человека, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 5 октября. Для сравнения: ежесуточный прирост 4 октября составил 234 случая.

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Носители инфекции выявлены в 23 муниципальных образованиях Ростовской области. Лидируют Ростов-на-Дону (115 человек), Азовский район, Гуково и Новошахтинск (по 14 человек), Неклиновский и Усть-Донецкий районы (по 12 человек). Чуть менее четверти новых заболевших COVID-19 — пожилые люди старше 66 лет, 2,5% — дети.

Общее число число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области с начала пандемии достигло 23 тыс. 49 человек.

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