Москва, , 10:56 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») предложил наделить территорию яблоневого сада в Воронеже статусом объекта культурного наследия регионального значения.

«Направил депутатский запрос о наделении территории яблоневого сада статусом объекта культурного наследия регионального значения. Только так можно остановить застройщиков-хищников, уже начавших отрывать куски святого для воронежцев места», — сообщил Ионин в соцсетях.

Он обратил внимание на то, что яблоневый сад в Воронеже заложен на месте, по сути, братской могилы.

«Это поле кровопролитных боев за Воронеж времен Великой Отечественной войны. В 50-е годы горожане посадили здесь яблони, как символ героизма и памяти. На братских могилах, как известно, не ставят крестов — зато сажают деревья памяти», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, яблоневый сад расположен на границе Центрального и Коминтерновского районов, территория с начала 2000-х оказалась фактически заброшенной, а несколько лет назад стала объектом внимания застройщиков.

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