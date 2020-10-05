Москва, , 10:55 — REGNUM В России за сутки 4 октября от COVID-19 вылечился 3181 пациент, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

"За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 3181 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 982 324», — говорится в сообщении.

Отметим, сутками ранее от COVID-19 в России вылечились 3284 человека, а 2 октября — 5563 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие сутки на территории России было выявлено 10 888 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это на 389 случаев больше, чем сутками ранее.

Читайте также: В России за сутки выявили 10888 случаев заражения коронавирусом