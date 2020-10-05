Барнаул, , 10:55 — REGNUM За прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирус выявлен у 104 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 октября в краевом правительстве.

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Всего в регионе на сегодняшний день выявлено 14 334 носителя коронавируса, в том числе среди заражённых — 1070 детей до 17 лет.

За сутки выздоровели 59 пациентов. Общее количество выздоровевших — 12 416.

Напомним, за сутки 4 октября в Алтайском крае было зарегистрировано 105 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой.

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