Махачкала, , 10:56 — REGNUM Количество случаев смерти пациентов с COVID-19 в Дагестане, по данным на 10:30 5 октября, достигло 647, сообщил федеральный оперативный штаб. За прошедшую неделю (28 сентября — 4 октября) в республике умерли 43 человека с подтвержденным диагнозом, пятеро из них скончались накануне.

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К настоящему времени в Дагестане зарегистрировано более 13,8 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. С 8 сентября в республике ежесуточно выявляют не менее 80 носителей инфекции. За минувшую неделю диагноз подтвердился у 588 человек.

Выздоровели в Дагестане с начала пандемии почти 12 тыс. пациентов с COVID-19, или около 86,5% инфицированных. Под наблюдением медиков в республике остаются более 1,2 тыс. носителей коронавируса.