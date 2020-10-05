Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM Как сообщает 5 октября федеральный оперативный штаб, за последние сутки в Петербурге подтвердили 14 летальных исходов от COVID-19. Это на 11 смертельных случаев меньше, чем днем ранее в Северной столице, и почти вдвое меньше, чем за эти же сутки в Москве.

Свеча памяти ИА REGNUM

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Таким образом, в воскресенье Петербург уступил лидерство по суточной смертности от COVID-19 среди регионов РФ, которое сохранял долгое время. Общее количество погибших от болезни в Петербурге достигло 3073 человек, при количестве зараженных 44 765 человек. В Москве за то же время погибли 5370 горожан, однако эти смерти приходятся на 307 477 зараженных.

То есть летальность COVID-19 в Петербурге, согласно официальным данным об умерших, превышает московский показатель вчетверо. Учитывая абсолютные данные за всё время пандемии, летальность COVID-19 в Петербурге к 5 октября составила почти 6,9%. В Москве же летальность к этому моменту составляет только 1,7%.

То есть в Петербурге, согласно официальным данным, от COVID-19 заразившиеся коронавирусом люди гибнут в четыре раза чаще, чем в столице. При этом власти неоднократно признавали, что количество умерших в Петербурге от случаев пневмонии, так или иначе связанной с коронавирусом, намного больше официальных цифр умерших от ковида.

Всего в России от COVID-19 скончались, согласно официальным данным, 21 475 человек за время пандемии, включая 117 человек за последние сутки.

Добавим, в Петербурге коронавирус нашли уже у 44 765 человек, в России — у 1 225 889 граждан в 85 регионах.

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