Москва, , 10:49 — REGNUM В настоящее время на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 48 млн. Об этом 5 октября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

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«По состоянию на 04.10.2020 проведено 48 042 343 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также сообщается, что 358 тысяч анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 230 120 человек.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 29 сентября число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 47 683 832.